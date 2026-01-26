Motor vai parar fora de carro após acidente na BR 101 em Linhares

O motor de um carro foi arremessado para fora do veículo após uma batida lateral entre dois automóveis e uma motocicleta na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (25). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa sofreu ferimentos moderados, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Rio Doce. Não há mais detalhes sobre como o acidente aconteceu.

Em um vídeo enviado por leitores de A Gazeta, é possível ver um dos carros tombado na pista. O motor do veículo aparece do outro lado da rodovia, assim como a motocicleta (veja acima).