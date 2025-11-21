Motociclistas são presos após fugirem de blitz em Vitória
Dois motociclistas foram presos após fugirem de uma blitz realizada pela Guarda de Vitória na entrada da Ilha do Frade, na noite dessa quinta-feira (20). Conforme boletim de ocorrência, ao perceberem a presença da guarda, os condutores identificados como Eduardo Faria Ribeiro, de 26 anos, e Guilherme Soneghetti Moreira, de 24, fugiram em alta velocidade em direção à Praça dos Namorados, desobedecendo às ordens de parada feitas pelos agentes, avançando semáforos de trânsito e realizando ultrapassagens perigosas.
Eduardo conseguiu ser alcançado pelos guardas após colidir com um carro próximo à Praça do Iate Clube. Ele fez o teste do bafômetro, que positivou para a presença de álcool no organismo. A guarda informou que Eduardo já possuía passagens por tráfico de drogas e motim em presídio. Já Guilherme só foi alcançado na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, após bater na traseira de um caminhão, sofrendo escoriações no braço esquerdo. Foi oferecido o bafômetro, mas foi recusado por ele. Mesmo assim, os agentes perceberam sinais claros de embriaguez do condutor.
A Polícia Civil informou que Eduardo foi autuado por dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, conduzir veículo sem habilitação gerando perigo de dano e por desobedecer ordem legal de agente público. Guilherme também foi autuado por dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, trafegar em velocidade incompatível com a segurança e também por desobedecer ordem legal de agente público. Eles foram encaminhados ao presídio.
A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.