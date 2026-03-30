Motociclista tenta subornar agente da Guarda de Vitória e acaba preso

Tentativa de suborno aconteceu durante blitz, realizada no bairro Boa Vista Crédito: Divulgação/Guarda de Vitória

Um motociclista, de 49 anos, foi preso após tentar subornar agentes da Guarda de Vitória, durante uma blitz realizada no bairro Boa Vista, na Capital capixaba, na madrugada desta segunda-feira (30). Além disso, o homem estava embriagado e com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

O inspetor Corrêa, da Guarda de Vitória, contou como foi a tentativa de suborno: "Ele disse que deveríamos indicar uma chave Pix para que pudesse fazer uma transferência no dia seguinte, já que naquele momento estaria sem dinheiro, pois saía de um motel", disse. O motociclista ainda tentou resistir, mas foi detido pelos agentes e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.