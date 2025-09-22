Motociclista morre em acidente na Rodovia Pedro Cola, em Castelo

Um motociclista de 31 anos morreu em um acidente na ES 166, a Rodovia Pedro Cola, em Castelo , Sul do Espírito Santo, na manhã de domingo (21). Familiares contaram à reportagem da TV Gazeta Sul que a vítima, identificada como Elias da Cruz Marcos, costumava passar todos os dias pelo trecho.

O acidente ocorreu após uma curva na altura da Serra da Povoação. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionada, mas Elias não resistiu. O corpo do homem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante. A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Castelo.