Motociclista morre em acidente entre carro e moto em Presidente Kennedy

Um motociclista morreu em um acidente entre a moto que pilotava e um carro em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (27). De acordo com informações da Guarda Municipal, a ocorrência foi registrada na ES 162, na localidade de Desejo, e a Polícia Militar também está no local.
Ainda conforme a guarda, o carro trafegava sentido Santana Feliz, no mesmo município, quando, ao fazer uma manobra para entrar no pátio de um material de construção, colidiu com a motocicleta onde estava a vítima, que morreu no local. A Polícia Militar também foi procurada, mas informou que a ocorrência está em andamento.
Já a Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.