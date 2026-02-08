Motociclista morre em acidente com ciclista em Conceição da Barra

Um motociclista identificado como Danilo Silva Rodrigues, de 22 anos, morreu após se envolver em um acidente com um ciclista na madrugada deste domingo (8), na BR 101, na altura de Braço do Rio, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária aria Federal (PRF), o ciclista foi socorrido com ferimentos graves para hospital da região.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, o acidente acontecer por volta das 5h24, no quilômetro 31,7 da rodovia. A motocicleta teria batido contra a defensa metálica às margens da pista e, na sequência, atingido a bicicleta. Apesar da gravidade do acidente, não houve interdição do tráfego na via.