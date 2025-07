Trânsito

Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 no Norte do ES

Atualizado em 02/07/2025 às 09h33

CORREÇÃO: A primeira versão deste texto dizia que o acidente havia sido registrado em São Mateus, conforme informações da PRF. No entanto, a Ecovias, que administra a BR 101 no Espírito Santo, corrigiu, informando que a batida ocorreu no trecho de Conceição da Barra. Título e texto foram corrigidos.

Um homem morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro, no início da noite desta terça-feira (1º), no km 53,5 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, sentido Vitória. A vítima não teve nome e idade divulgados. Segundo a Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, a moto bateu no automóvel, que estava parado no acostamento. Não houve interdição da pista.

Consta em um Boletim de Atendimento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), ao qual a reportagem teve acesso, que uma equipe de socorristas da Ecovias 101 comunicou o acidente à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e informou que o motociclista morreu no local.

A Ecovias informou em nota que para o atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e IML e Polícia Científica.

Conforme a PRF, com a constatação da morte, os agentes realizaram os protocolos de isolamento, preservação da cena e auxílio à fluidez do trânsito no local e também fizeram o acionamento à perícia.