ES 381

Motociclista morre em acidente com carro em São Mateus

Um motociclista de 49 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro, na ES 381, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . A colisão aconteceu pouco antes das 6h desta sexta-feira (4) e a vítima foi identificada como Flávio Isidoro.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro relatou que seguia sentido Nova Venécia e, ao fazer uma ultrapassagem, visualizou a moto no sentido contrário e não conseguiu evitar a colisão. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional do município. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para solicitar mais informações sobre a ocorrência, mas não teve retorno até a publicação desta matéria.