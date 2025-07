Trânsito

Motociclista morre em acidente com carro em estrada de Aracruz

Um homem morreu em um acidente envolvendo a moto que ele estava pilotando e um carro, na noite de sexta-feira (18), na ES 124, em Santa Rosa, na zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e confirmou a morte da vítima no local. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.