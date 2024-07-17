Motociclista morre em acidente com carreta na BR 259 em Colatina

Em Colatina/ES, por volta de 05h50, próximo ao km 60 da BR 259 (Colúmbia), ocorreu uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma carreta. Pista está parcialmente interditada. Pedimos atenção aos condutores que trafegam pela região.

Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta de 06h30. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.