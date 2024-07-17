Motociclista morre em acidente com carreta na BR 259 em Colatina

Um motociclista de 55 anos morreu após bater em uma carreta na altura do km 60 da BR 259, no bairro Colúmbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, por volta das 5h50 desta quarta-feira (17). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A vítima ainda não teve a identidade divulgada, e o trânsito na região está parcialmente interditado.
Ainda não há informações confirmadas sobre como a batida aconteceu. Inicialmente a PRF informou que a vítima tinha 56 anos, mas a Polícia Civil afirmou que, na verdade, o homem tinha 55.
Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta de 06h30. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Esse não foi o único acidente registrado nesta quarta-feira em rodovias federais. Por volta das 3h45, no km 201 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, no sentido Linhares, três veículos se envolveram em um batida. De acordo com a PRF, um Renault Duster colidiu na traseira de uma caminhonete Ford Ranger, que depois se chocou contra um caminhão. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital São Camilo, em Aracruz. O trânsito chegou a ficar no sistema de pare e siga, mas foi totalmente liberado por volta das 6h30.