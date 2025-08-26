A Gazeta - Agora

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, em Rio Novo do Sul

Publicado em 26/08/2025 às 08h27
Motociclista morre após colisão com carreta na BR 101 Crédito: Redes sociais

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e uma carreta, no km 400 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. A colisão ocorreu na manhã desta terça-feira (26) e, conforme as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das pistas foi interditada para atendimento à ocorrência. O trânsito está fluindo em sistema Pare e Siga. 

A reportagem de A Gazeta procurou a Ecovias 101 – concessionária que administra a rodovia – e as polícias Científica e Civil, mas não houve retorno até a publicação desta nota.

