Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Itapemirim

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou com uma testemunha que a adolescente mora no bairro vizinho, Vila Garrido, e estava sentindo contrações. Devido às dores sentidas pela adolescente, ela e a sogra decidiram ir ao hospital de ônibus. No entanto, por causa do mal-estar, a jovem desceu do veículo. Ao deitar na calçada, ela já foi dando à luz o bebê – que nasceu com auxílio de pessoas que passavam pelo local.>