Motociclista morre em acidente com caminhonete em Iúna, no ES
Publicado em 03/10/2025 às 17h30
Um motociclista de 27 anos morreu após acidente entre a moto que ele pilotava e uma caminhonete em Iúna, Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (2). O motorista contou à Polícia Militar que sinalizou que faria uma conversão na pista, quando o piloto teria atingido a traseira do veículo. Ele acionou o Samu/192, mas a vítima morreu no local da colisão.
O motorista foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil.