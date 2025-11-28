Motociclista morre em acidente com caminhão na ES 130, em Montanha
Um homem de 44 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão, na ES 130, zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha contou que no momento da colisão o motociclista estaria em alta velocidade, deitado sobre o tanque do veículo.
Conforme o relato, em uma curva, a vítima perdeu o controle da direção e atingiu a lateral do caminhão, que estava no sentido contrário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o motociclista a um hospital da região, mas ele não resistiu aos ferimentos. A PM informou que o homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 63 anos, parou o veículo na hora e tentou ajudar. Ele ficou muito abalado e precisou ser levado para o hospital, onde ficou em observação. A corporação explicou que, devido ao estado emocional do condutor, não foi possível realizar o teste do bafômetro. A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Científica, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.