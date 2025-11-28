Motociclista morre em acidente com caminhão na ES 130, em Montanha

Homem morre em colisão entre moto e caminhão na zona rural de Montanha Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um homem de 44 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um caminhão, na ES 130, zona rural de Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), uma testemunha contou que no momento da colisão o motociclista estaria em alta velocidade, deitado sobre o tanque do veículo.

Conforme o relato, em uma curva, a vítima perdeu o controle da direção e atingiu a lateral do caminhão, que estava no sentido contrário. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o motociclista a um hospital da região, mas ele não resistiu aos ferimentos. A PM informou que o homem não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).