Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em São Mateus

Um motociclista morreu em um acidente com caminhão de entrega de gás na BR 101, em São Mateus, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (15). Testemunhas informaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o caminhoneiro fazia uma manobra para acessar a entrada de um bairro, quando o piloto teria atingido a traseira do veículo. A vítima morreu na hora.