Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em São Mateus

Publicado em 15/10/2025 às 18h10
Motociclista morre após colisão com caminhão de gás na BR-101 em São Mateus.
Trecho onde ocorreu o acidente fatal Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu em um acidente com caminhão de entrega de gás na BR 101, em São Mateus, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (15). Testemunhas informaram à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o caminhoneiro fazia uma manobra para acessar a entrada de um bairro, quando o piloto teria atingido a traseira do veículo. A vítima morreu na hora. 

O nome do motociclista não foi divulgado, mas a PRF informou que contra ele havia um mandado de prisão por assassinato. Ainda segundo a corporação, um revólver com numeração raspada foi encontrado na mochila da vítima. O acidente fatal será investigado pela Polícia Civil.

