Motociclista morre em acidente com caminhão em Vargem Alta

Um motociclista morreu após um acidente com um caminhão em um trevo no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta, na Região Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar foi procurada para mais detalhes sobre a dinâmica da batida, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (4), mas não houve retorno até o momento. O texto será atualizado.>