Motociclista morre em acidente com caminhão e carro em Mimoso do Sul

O motorista do caminhão contou à Polícia Militar que seguia no sentido BR 101 - Mimoso do Sul quando o motociclista tentou ultrapassá-lo, mas acabou batendo no pneu do veículo e depois colidiu de frente com um Honda Civic, que trafegava no sentido oposto. Os dois motoristas não se feriram, e Henrique morreu no local. A Polícia Científica disse que o corpo do jovem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. >