Motociclista morre em acidente após queda em Água Doce do Norte

Um homem de 27 anos morreu em um acidente de moto na localidade de Governador Lacerda, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima, que não teve o nome divulgado, estava em um campo de futebol momentos antes, depois foi encontrado caído ao lado da moto, próximo a um quebra-molas. >