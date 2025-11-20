Motociclista morre em acidente após colidir com poste em Aracruz

Um motociclista de 28 anos morreu após colidir com um poste de iluminação pública no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor teria perdido o controle da direção da moto antes da batida. A corporação informou que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo está em nome de outra pessoa.