Motociclista morre em acidente após colidir com poste em Aracruz
Um motociclista de 28 anos morreu após colidir com um poste de iluminação pública no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor teria perdido o controle da direção da moto antes da batida. A corporação informou que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo está em nome de outra pessoa.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros socorreram o motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos. O nome dele não foi divulgado. O corpo foi encaminhado à Seção de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz vai investigar as circunstâncias do acidente.