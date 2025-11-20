A Gazeta - Agora

Motociclista morre em acidente após colidir com poste em Aracruz

Publicado em 20/11/2025 às 11h21
Um motociclista de 28 anos morreu após colidir com um poste de iluminação pública no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (20). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor teria perdido o controle da direção da moto antes da batida. A corporação informou que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo está em nome de outra pessoa.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros socorreram o motociclista, mas ele não resistiu aos ferimentos. O nome dele não foi divulgado. O corpo foi encaminhado à Seção de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz vai investigar as circunstâncias do acidente.

