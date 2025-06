Trânsito

Motociclista morre em acidente após bater em caminhão estacionado em Piúma

Um motociclista de 46 anos morreu na madrugada da última segunda-feira (23), no Centro de Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, após bater na traseira de um caminhão estacionado. Segundo a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida elevada para um hospital no município, mas não resistiu aos ferimentos.