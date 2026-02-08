Motociclista morre em acidente ao sair da pista em Apiacá
Um motociclista morreu na madrugada deste domingo (8) em um acidente na rodovia ES 297, próximo ao trevo de Apiacá, Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a motocicleta estava posicionada atrás de um ponto de ônibus. Os militares acreditam que o piloto tenha perdido o controle ao contornar a rotatória e saído da pista.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte da vítima. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica, que fez a remoção do corpo e de um aparelho celular pertencente à vítima. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).