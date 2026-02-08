Motociclista morre em acidente ao sair da pista em Apiacá

Um motociclista morreu na madrugada deste domingo (8) em um acidente na rodovia ES 297, próximo ao trevo de Apiacá , Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a motocicleta estava posicionada atrás de um ponto de ônibus. Os militares acreditam que o piloto tenha perdido o controle ao contornar a rotatória e saído da pista.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte da vítima. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica, que fez a remoção do corpo e de um aparelho celular pertencente à vítima. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).