Motociclista morre e outro fica gravemente ferido após acidente em Colatina

Um homem de 28 anos, identificado como Eliton Aradi, morreu em uma colisão frontal envolvendo duas motocicletas na manhã desta sexta-feira (21), no bairro São Braz, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, que esteve no local, o piloto da segunda moto, de 27 anos, foi socorrido em estado grave para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município.>