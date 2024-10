Motociclista morre e esposa fica ferida em acidente com caminhão em Cariacica

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), registrou o voto nestas eleições municipais por volta das 9h, na Escola são domingos, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, esteve no local de votação e disse que havia apenas uma pessoa na fila na frente do chefe do Executivo estadual.