Norte do ES

Motociclista morre atropelado por carro após acidente na BR 101 em Linhares

Um grave acidente resultou na morte de um motociclista na noite de sexta-feira (20), no km 121 da BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo. De acordo com informações apuradas pelo repórter André Afonso, da TV Gazeta, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma Ford Ranger atingiu a traseira de uma motocicleta Shineray. O piloto caiu na pista e acabou atropelado em seguida por um Chevrolet Onix.