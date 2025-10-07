A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motociclista morre após ser atropelado por carreta na Avenida Mário Gurgel

Publicado em 07/10/2025 às 20h13
Rodrigo Peres da Silva, de 33 anos, morreu em acidente na BR 262, em Cariacica
Rodrigo Peres da Silva, de 33 anos, morreu em acidente na Avenida Mário Gurgel, em Cariacica Crédito: Acervo familiar

Um motociclista de 33 anos morreu após se desequilibrar, cair e ser atropelado por uma carreta na Avenida Mário Gurgel (antigo trecho da BR 262), próximo ao bairro Rio Branco, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (7). O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que o acidente aconteceu quando Rodrigo Peres da Silva fazia uma ultrapassagem. Ele acabou encostando em um carro, tombou na via e foi atingido pela carreta.

O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta que o teste do bafômetro deu negativo para os motoristas de ambos os veículos envolvidos no acidente. A Prefeitura de Cariacica explicou, por nota, que a via precisou ser temporariamente interditada. A passagem dos automóveis foi desviada para a pista lateral no sentido Viana, para a remoção dos veículos e do corpo da vítima.

A pista foi liberada no início da noite. A Polícia Civil foi demandada para mais informações, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.

Publicidade