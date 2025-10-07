Motociclista morre após ser atropelado por carreta na Avenida Mário Gurgel
Um motociclista de 33 anos morreu após se desequilibrar, cair e ser atropelado por uma carreta na Avenida Mário Gurgel (antigo trecho da BR 262), próximo ao bairro Rio Branco, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (7). O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, esteve no local e apurou que o acidente aconteceu quando Rodrigo Peres da Silva fazia uma ultrapassagem. Ele acabou encostando em um carro, tombou na via e foi atingido pela carreta.
O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta que o teste do bafômetro deu negativo para os motoristas de ambos os veículos envolvidos no acidente. A Prefeitura de Cariacica explicou, por nota, que a via precisou ser temporariamente interditada. A passagem dos automóveis foi desviada para a pista lateral no sentido Viana, para a remoção dos veículos e do corpo da vítima.
A pista foi liberada no início da noite. A Polícia Civil foi demandada para mais informações, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.