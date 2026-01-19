Motociclista morre após ser atropelado por carreta em Linhares

Um jovem de 18 anos morreu após ser atropelado por uma carreta no km 146 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (19). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu de forma transversal, em um trevo que liga a rua do bairro à rodovia. Após o acidente, o motorista da carreta fugiu do local. O motociclista morreu na hora e não teve a identidade divulgada.