Motociclista morre após ser atropelado por carreta em Linhares
Um jovem de 18 anos morreu após ser atropelado por uma carreta no km 146 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (19). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu de forma transversal, em um trevo que liga a rua do bairro à rodovia. Após o acidente, o motorista da carreta fugiu do local. O motociclista morreu na hora e não teve a identidade divulgada.
Segundo informações da Ecovias Capixaba, concessionária responsável por administrar o trecho, duas faixas da rodovia precisaram ser parcialmente interditadas no sentido Norte, com fluxo desviado para a pista central por pelo menos duas horas para a realização dos trabalhos de perícia.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a investigação e identificação do condutor envolvido. Quando houver retorno, esta nota será atualizada.