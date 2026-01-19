A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motociclista morre após ser atropelado por carreta em Linhares

Publicado em 19/01/2026 às 09h18
Jovem morre em acidente de moto na BR 101, em Linhares
Jovem morreu em acidente de motocicleta na BR 101, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Um jovem de 18 anos morreu após ser atropelado por uma carreta no km 146 da BR 101, em Linharesno Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (19). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu de forma transversal, em um trevo que liga a rua do bairro à rodovia. Após o acidente, o motorista da carreta fugiu do local. O motociclista morreu na hora e não teve a identidade divulgada.

Segundo informações da Ecovias Capixaba, concessionária responsável por administrar o trecho, duas faixas da rodovia precisaram ser parcialmente interditadas no sentido Norte, com fluxo desviado para a pista central por pelo menos duas horas para a realização dos trabalhos de perícia.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a investigação e identificação do condutor envolvido. Quando houver retorno, esta nota será atualizada. 

Publicidade