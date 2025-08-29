Motociclista morre após colisão com caminhonete em Vila Velha

Um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira (29), por volta das 9h40, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha após colidir a moto em que estava, uma Honda CB100, contra uma caminhonete Toyota Hilux. Segundo a Polícia Científica, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). O nome e a idade da vítima não foram divulgados.