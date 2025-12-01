Motociclista morre após colisão com caminhão em rodovia de Jaguaré

Um motociclista de 49 anos, identificado como Claudio Rodrigues, morreu na manhã desta segunda-feira (1) após colidir na lateral de um caminhão na Rodovia Dom José Dalvit, na localidade de Córrego Caximbau, em Jaguaré, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão fazia uma conversão em um trecho não sinalizado quando a motocicleta, que seguia atrás, bateu no veículo. O Samu/192 foi acionado e constatou o óbito no local.