Motociclista morre após colisão com caminhão em rodovia de Jaguaré
Um motociclista de 49 anos, identificado como Claudio Rodrigues, morreu na manhã desta segunda-feira (1) após colidir na lateral de um caminhão na Rodovia Dom José Dalvit, na localidade de Córrego Caximbau, em Jaguaré, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão fazia uma conversão em um trecho não sinalizado quando a motocicleta, que seguia atrás, bateu no veículo. O Samu/192 foi acionado e constatou o óbito no local.
O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi encaminhado à 18ª Delegacia Regional. Ambos os veículos estavam regularizados.
O corpo foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Jaguaré vai investigar as circunstâncias do acidente.