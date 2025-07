Colatina

Motociclista morre após colisão com caminhonete na BR 259

Um grave acidente foi registrado por volta das 17h deste sábado, no km 71 da BR 259, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo. A colisão envolveu uma motocicleta Honda Bros e uma caminhonete Toyota Hilux. Um motociclista de 50 anos, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrido, mas morreu dentro da ambulância.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto, um homem de 50 anos, foi socorrido com lesões graves. O motorista da Hilux não foi identificado. Ainda não há confirmação oficial sobre as causas do acidente, mas a colisão teria sido transversal, possivelmente causada por um dos veículos que cruzou a pista.