Motociclista morre após colidir em carro no Sul do ES

Um motociclista de 35 anos morreu após colidir em um carro, na noite de sábado (7), no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo familiares, a vítima, identificada como Vinilson de Lacerda Mangifeste, estava realizando uma entrega de açaí no momento da colisão. >