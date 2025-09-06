Motociclista morre após colidir com vaca em Mucurici
Publicado em 06/09/2025 às 12h46
Um motociclista morreu após bater em uma vaca na zona rural de Mucurici, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira (5). A identidade da vítima não foi divulgada. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada, e ao chegar no local, a equipe constatou que a vítima havia morrido. O Samu foi acionado e confirmou o óbito.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.