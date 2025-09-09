Motociclista morre após cair embaixo de caminhão-betoneira em Vitória
Atualizado em 09/09/2025 às 14h58
Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão-betoneira no bairro Andorinhas, em Vitória, nesta terça-feira (9). Uma câmera de videomonitoramento gravou o momento do acidente e mostra, por volta de 10h54, a vítima pilotando o veículo. Após alguns segundos, ele cai com o automóvel embaixo do veículo maior, que segue em movimento. A vítima não foi identificada.
A Polícia Civil informou que a perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada, e a ocorrência está em andamento.