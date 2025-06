Acidente fatal

Motociclista morre após bater de frente com outra moto em Pancas

Publicado em 28/06/2025 às 11h52

Um motociclista morreu após colidir de frente com outra moto na ES 341, estrada que liga Pancas a Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na manhã deste sábado (28). A identidade e a idade da vítima não foram divulgados.

A Polícia Militar informou que foi acionada após a informação do acidente entre duas motocicletas. O piloto da moto Honda XRE morreu no local. A garupa ficou ferida e foi socorrida. O condutor da moto Honda Bros também ficou ferido e também foi socorrido pelo Samu. No momento do acidente havia muita neblina na estrada. Próximo ao local também funciona um secador de café, o que pode ter prejudicado a visibilidade da estrada, devido à fumaça, de acordo com testemunhas.

Segundo relatos de testemunhas à PM, os ocupantes da XRE e mais alguns amigos deslocaram-se em grupo da Região Metropolitana da Grande Vitória com destino a Pancas com o intuito de conhecer a tirolesa existente no município. Porém, nas proximidades do trevo de Lajinha, foram surpreendidos pela motocicleta Bros, que trafegava com o farol apagado. O veículo invadiu a contramão e colidiu, frontalmente, com a XRE que puxava a fila de motocicletas que trafegava em comboio.

Ainda de acordo com a PM, o condutor da motocicleta Bros foi multado por estar com a CNH vencida.

A Polícia Científica (PCIES) informou que foi acionada e corpo da vítima será encaminhado ao Serviço de Médico Legal (SML) de Colatina, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.