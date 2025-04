Motociclista morre após atropelar capivara em rodovia de Alegre

Um motociclista de 29 anos morreu após atropelar uma capivara na BR 482, no distrito Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (21). A vítima chegou a ser socorrida para um hospital na cidade vizinha de Jerônimo Monteiro, mas não resistiu aos ferimentos. O mamífero atropelado morreu no local.>