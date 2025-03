Motociclista morre após acidente com caminhão em São Gabriel da Palha

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem que conduzia o caminhão relatou que seguia de Vila Valério em direção a São Gabriel da Palha e, ao fazer uma curva, deparou-se com uma motoneta na contramão, não conseguindo desviar e impedir a o choque entre os veículos. >

Em nota, a PM informou que policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito, e quando a equipe chegou no local, o Corpo de Bombeiros e o Samu já estavam socorrendo uma vítima levada ao hospital do município. O motorista da carreta realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Já a moto estava com o licenciamento atrasado e foi guinchada. O condutor não tinha habilitação. >