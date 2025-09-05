Motociclista morre após acidente com caminhão em Marilândia

Um homem de 42 anos morreu em um acidente entre a moto dele e um caminhão, na rodovia ES 360, em Marilândia, Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (4). De acordo com o caminhoneiro, o condutor da moto teria invadido a contramão.

O homem que dirigia o caminhão relatou à Polícia Militar que estava indo sentido Santana a Santo Hilário, zona rural de Marilândia, quando a motocicleta, que estava na direção contrária, teria invadido a contramão. O veículo colidiu na lateral do caminhão, batendo na caçamba e indo ao chão.

O motorista informou, ainda, que acionou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e aguardou a chegada das equipes médica e policial. De acordo com a PM, próximo ao corpo foi encontrada uma arma falsa, que foi recolhida. Também foi identificado que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).