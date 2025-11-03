Motociclista morre ao ser atingido por peça que se soltou de caminhão em Jaguaré

Motociclista morre após ser atingido por peça que se soltou de caminhão na ES 356 Crédito: Leitor/A Gazeta

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (3) em um acidente na ES 356, no distrito de Vargem Grande, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. O homem foi atingido na cabeça por uma peça industrial que se desprendeu de um caminhão que trafegava no sentido contrário.

Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Jaguaré, enquanto a motocicleta transitava em direção a Nestor Gomes, em São Mateus. Em determinado momento, uma peça pertencente ao equipamento transportado se soltou e caiu sobre a via, atingindo o motociclista, que passava ao lado do veículo. Os policiais verificaram que tanto o caminhão quanto a motocicleta estavam com a documentação regularizada. O tacógrafo do caminhão foi recolhido pela equipe da perícia e o teste do bafômetro realizado no motorista deu resultado negativo.