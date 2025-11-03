A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motociclista morre ao ser atingido por peça que se soltou de caminhão em Jaguaré

Publicado em 03/11/2025 às 15h27
Um motociclista morreu em um acidente na rodovia ES-356, na altura de Vargem Grande, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. O homem foi atingido na cabeça por uma peça industrial que se desprendeu de um caminhão que trafegava no sentido contrário.
Motociclista morre após ser atingido por peça que se soltou de caminhão na ES 356 Crédito: Leitor/A Gazeta

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (3) em um acidente na ES 356, no distrito de Vargem Grande, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. O homem foi atingido na cabeça por uma peça industrial que se desprendeu de um caminhão que trafegava no sentido contrário.

Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Jaguaré, enquanto a motocicleta transitava em direção a Nestor Gomes, em São Mateus. Em determinado momento, uma peça pertencente ao equipamento transportado se soltou e caiu sobre a via, atingindo o motociclista, que passava ao lado do veículo. Os policiais verificaram que tanto o caminhão quanto a motocicleta estavam com a documentação regularizada. O tacógrafo do caminhão foi recolhido pela equipe da perícia e o teste do bafômetro realizado no motorista deu resultado negativo.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O condutor do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde o caso será investigado.

Publicidade