Motociclista morre ao ser atingido por peça que se soltou de caminhão em Jaguaré
Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (3) em um acidente na ES 356, no distrito de Vargem Grande, em Jaguaré, Norte do Espírito Santo. O homem foi atingido na cabeça por uma peça industrial que se desprendeu de um caminhão que trafegava no sentido contrário.
Segundo a Polícia Militar, o veículo seguia no sentido Jaguaré, enquanto a motocicleta transitava em direção a Nestor Gomes, em São Mateus. Em determinado momento, uma peça pertencente ao equipamento transportado se soltou e caiu sobre a via, atingindo o motociclista, que passava ao lado do veículo. Os policiais verificaram que tanto o caminhão quanto a motocicleta estavam com a documentação regularizada. O tacógrafo do caminhão foi recolhido pela equipe da perícia e o teste do bafômetro realizado no motorista deu resultado negativo.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O condutor do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde o caso será investigado.