Motociclista morre ao colidir de frente com ônibus na BR 101 em Linhares
Um homem de 57 anos morreu em um acidente envolvendo a motocicleta que pilotava e um ônibus, no km 160 da BR 101, em Bebedouro, distrito de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (10).
De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da Honda Biz 125 ES teria invadido a contramão de direção e colidido frontalmente com o ônibus Scania/Marcopolo Paradiso R, que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O motorista de 47 anos e demais ocupantes do coletivo não ficaram feridos.
Durante o atendimento da ocorrência, houve interdições parciais na pista, mas o tráfego já foi normalizado. As circunstâncias da colisão ainda serão esclarecidas por meio do laudo pericial.