Motociclista morre ao colidir com muro de casa no Centro de Pinheiros

Um motociclista morreu após colidir com o muro de uma casa na madrugada deste sábado (19), no Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. A idade e o nome dele não foram divulgados. Segundo a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local e viu a vítima estava caída no chão, já acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).>