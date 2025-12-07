Motociclista morre ao bater de frente em caminhonete em Marataízes

Moto envolvida no acidente ficou caída no acostamento da pista da ES 060 Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu ao bater de frente em uma caminhonete, durante uma ultrapassagem, na rodovia ES 060, em Lagoa Funda, Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sábado (6) e a identidade da vítima não foi divulgada. O veículo envolvido no acidente pertence a uma empresa que presta serviços para a EDP.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista da caminhonete disse que trafegava na via quando foi surpreendido pelo motociclista, no sentido contrário, fazendo uma ultrapassagem a outras duas motos. O condutor afirmou ainda que tentou diminuir a velocidade do veículo, mas não teve tempo para desviar e evitar a colisão. Ele fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Por meio de nota, a EDP informa que tomou conhecimento do acidente e, neste momento, aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades competentes.

A Polícia Civil (PC) informou que o motorista foi ouvido e liberado, conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Ainda segundo a PC, a medida foi adotada em função de o condutor ter permanecido no local do acidente e de não haver indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Marataízes.