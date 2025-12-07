Motociclista morre ao bater de frente em caminhonete em Marataízes
Um motociclista morreu ao bater de frente em uma caminhonete, durante uma ultrapassagem, na rodovia ES 060, em Lagoa Funda, Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na tarde de sábado (6) e a identidade da vítima não foi divulgada. O veículo envolvido no acidente pertence a uma empresa que presta serviços para a EDP.
Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista da caminhonete disse que trafegava na via quando foi surpreendido pelo motociclista, no sentido contrário, fazendo uma ultrapassagem a outras duas motos. O condutor afirmou ainda que tentou diminuir a velocidade do veículo, mas não teve tempo para desviar e evitar a colisão. Ele fez o teste do etilômetro, que deu negativo. Por meio de nota, a EDP informa que tomou conhecimento do acidente e, neste momento, aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades competentes.
A Polícia Civil (PC) informou que o motorista foi ouvido e liberado, conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Ainda segundo a PC, a medida foi adotada em função de o condutor ter permanecido no local do acidente e de não haver indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Marataízes.
A Polícia Científica (PCIES) disse que o corpo da vítima, um homem de idade não informada, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.