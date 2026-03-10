Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 262, em Venda Nova
Publicado em 10/03/2026 às 09h00
Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro no km 105 da BR 262, emVenda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (9).
A dinâmica do acidente não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, a colisão ocorreu por volta das 21h15 e envolveu uma motocicleta Honda CG e um automóvel Hyundai Creta.