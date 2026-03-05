Motociclista fica gravemente ferido após acidente na BR 259, em Colatina

Um motociclista de 58 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro, modelo Chevrolet Classic, no km 54 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.