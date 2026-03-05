Motociclista fica gravemente ferido após acidente na BR 259, em Colatina
Publicado em 05/03/2026 às 13h56
Um motociclista de 58 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um carro, modelo Chevrolet Classic, no km 54 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.
Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a PRF para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno. O texto será atualizado assim que houver novos detalhes.