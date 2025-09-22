A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motociclista fica ferido em acidente na Dante Michelini, em Vitória

Atualizado em 22/09/2025 às 08h08
Motociclista fica ferido após colidir em carro na avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha
Motociclista fica ferido após colidir em carro na avenida Dante Michelini Crédito: Alberto Borém

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro na manhã desta segunda-feira (22), na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, Vitória. O acidente ocorreu no sentido Jardim Camburi e metade da pista precisou ser interditada para atendimento da ocorrência, sendo liberada às 8h07. 

A Guarda Municipal esteve no local para orientar o trânsito. De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o acidente ocorreu antes das 7h, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou por volta das 8h para prestar socorro ao motociclista. Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão.

* Com informações de Alice Sousa e Alberto Borém, da TV Gazeta. 

Publicidade