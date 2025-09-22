Motociclista fica ferido em acidente na Dante Michelini, em Vitória
Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro na manhã desta segunda-feira (22), na Avenida Dante Michelini, em Jardim da Penha, Vitória. O acidente ocorreu no sentido Jardim Camburi e metade da pista precisou ser interditada para atendimento da ocorrência, sendo liberada às 8h07.
A Guarda Municipal esteve no local para orientar o trânsito. De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o acidente ocorreu antes das 7h, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou por volta das 8h para prestar socorro ao motociclista. Ainda não há informações sobre a dinâmica da colisão.
* Com informações de Alice Sousa e Alberto Borém, da TV Gazeta.