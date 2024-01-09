Motociclista fica ferido em acidente em cruzamento da Reta da Penha

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro no cruzamento entre a Avenida Desembargador Santos Neves e a Reta da Penha, no bairro Santa Helena, em Vitória, na manhã desta terça-feira (9). Conforme apurado pelo repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, a vítima precisou ser socorrida e levada para um hospital da região – não há informações sobre seu estado de saúde. Já os ocupantes do automóvel não se feriram.
O motorista contou aos policiais militares no local que estava trafegando com o carro pela Avenida Desembargador Santos Neves e faria uma conversão, passando pela Reta da Penha. No entanto, ele ficou confuso com as informações do GPS e acabou fazendo uma conversão proibida. Foi neste momento que atingiu a moto, que também passava pela avenida. O veículo ficou com um lado batido e parte do para-brisa quebrado. A moto ficou com a parte da frente batida.
Com a batida, há lentidão no trânsito na região. O motorista que passa pela Reta da Penha no sentido Praça do Cauê encontra fluxo lento. Quem sai da Praça e utiliza a Reta da Penha para ir no sentido Serra também encontra lentidão.