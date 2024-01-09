Motociclista fica ferido em acidente em cruzamento da Reta da Penha

O motorista contou aos policiais militares no local que estava trafegando com o carro pela Avenida Desembargador Santos Neves e faria uma conversão, passando pela Reta da Penha. No entanto, ele ficou confuso com as informações do GPS e acabou fazendo uma conversão proibida. Foi neste momento que atingiu a moto, que também passava pela avenida. O veículo ficou com um lado batido e parte do para-brisa quebrado. A moto ficou com a parte da frente batida.