Motociclista fica ferido em acidente com carro na BR 262 em Ibatiba

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo o veículo que ele estava conduzindo e um carro, na BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a colisão envolveu um Fiat Uno e uma Honda CG, no início da noite de domingo (21). Segundo a corporação, a vítima foi socorrida e levada para um hospital da região. >