Motociclista fica ferido após batida frontal com picape em Colatina

Um motociclista ficou gravemente ferido depois que a moto pilotada por ele bateu de frente com uma picape no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o condutor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município. Horas após ser internado, Stoichkov Cabral, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada às 22h20, segundo familiares. >