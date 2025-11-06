Motociclista fica ferido após bater em ônibus escolar em Jerônimo Monteiro

Um motociclista ficou ferido após colidir com a traseira de um ônibus escolar, no Centro de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (5). Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do acidente, por volta das 18h40. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde não foi informado.



Segundo Polícia Militar, o condutor da Honda Bros 150 atingiu a traseira do ônibus no momento em que o veículo reduziu a velocidade para virar em uma rua de acesso ao Parque de Exposições, onde fica a garagem do coletivo. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.