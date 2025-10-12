Motociclista fica ferido após bater em carro em Barra de São Francisco

Um motociclista de 21 anos ficou ferido após colidir em um carro na madrugada de sábado (11), no centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que, após a colisão, o condutor do veículo atingido fugiu sem prestar socorro.

Imagens de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que o motociclista, que transitava pela Rua Coronel Djalma Borges, avança sem parar no cruzamento e bate em um veículo modelo Corsa, que trafegava pela Avenida Prefeito Edson Henrique Pereira. No momento da colisão, o piloto é arremessado para a calçada, enquanto a moto vai parar no meio da pista.

O motociclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Os militares fizeram patrulhamento na região, mas não localizaram o carro suspeito.