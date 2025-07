Motociclista fica ferido após acidente com picape em Cachoeiro

Um motociclista de 34 anos ficou ferido após se envolver em um acidente com uma picape Fiat Strada, na localidade da Gruta, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (25). Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), a vítima foi levada para Santa Casa de Cachoeiro. >