Motociclista e passageiro morrem em acidente com carro em Linhares

Duas pessoas morreram em um acidente entre moto e carro em Linhares, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (7). A colisão ocorreu na ES 245, na região de Chapadão do 15, e uma testemunha contou à Polícia Militar que o motorista acionou o socorro e fugiu em seguida.

O piloto e o passageiro foram socorridos por uma equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreram durante o trajeto para o hospital. Os homens estavam sem documentos, por isso não há informações sobre os nomes e as idades deles.